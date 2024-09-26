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Мэру Нью-Йорка будут предъявлены обвинения

Федеральный суд предъявит мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу обвинения

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Global Look Press

Федеральный суд предъявит мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу обвинения. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в следствии.

Подразумевается, что Адамсу будут предъявлены обвинения в совершении федерального преступления — но что именно совершил нынешний мэр Нью-Йорка, не уточняется. При этом Адамс и члены его команды ранее получили повестки в суд в рамках федерального расследования их возможной вовлеченности в коррупционные связи. Адамса могут подозревать в получении незаконных пожертвований от турецких властей во время сбора средств для предвыборной кампании в 2021 году.

Издание отмечает, что предъявление обвинений Адамсу поставит под вопрос его способность руководить крупнейшим американским городом и усилит голоса тех, кто призывает его покинуть пост мэра Нью-Йорка.

До этого сотрудники ФБР провели обыски в домах двух ближайших помощников мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.

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