Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европейская страна заявила о бессмысленности поставок западного оружия на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: поставки западного оружия на Украину не имеют смысла

close
U.S. Air Force/Global Look Press

Поставки на Украину западного оружия не имеют никакого смысла, так как не меняют ситуацию на поле боя и не приближают к окончанию конфликта. Об этом на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

«Поставки вооружений привели к затягиванию войны», — заявил Сийярто.

В ночь на 26 сентября стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $375 млн. В документе подчеркивается, что до $375 млн будут направлены в виде оборонных единиц и услуг министерства обороны, а также обучения. В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

25 сентября телеканал NBC News сообщил, что в министерстве обороны США выступили за поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине.

Ранее Байден ознакомился с «планом победы» Зеленского для завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами