Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в американские выборы

Американский бизнесмен Илон Маск заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в президентские выборы в США. Об этом он написал в социальной сети X.

Так Маск прокомментировал посещение Зеленским оружейного завода в Пенсильвании. По мнению миллиардера, «это однозначно подпадает под определение иностранного вмешательства в выборы».

25 сентября комитет по надзору конгресса США заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Также сообщалось, что ряд американских законодателей в конгрессе США выступили за организацию расследования поездки украинского лидера Владимира Зеленского на предприятие в штате Пенсильвания. Письмо с соответствующим призывом подписали девять американских конгрессменов. Документ был направлен в минюст США. В тексте подчеркивается, что ряд чиновников из Демократической партии могли использовать поездку Зеленского на завод в городе Скрэнтон в рамках предвыборной кампании, что запрещено.

Ранее в украинском парламенте назвали «очевидным фиаско» поездку Зеленского в США.