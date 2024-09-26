Кобахидзе отреагировал на отказ Байдена принять его в Белом доме

Отмена приглашения на прием к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену является несерьезным шагом, особенно на фоне того, что приглашение было вручено грузинской делегации три дня назад. Об этом рассказал журналистам в ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Это несерьезно. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу [грузинской] оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции», — считает Кобахидзе.

Грузинский премьер заявил, что не может дать какой-либо «особенный комментарий» по данному вопросу.

До этого стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в последний момент был исключен из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту США Джо Байдену.

Традиционная встреча глав государств и делегаций с американским лидером проходит в Белом доме во время недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.