В мире появится еще одно украинское посольство

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) пообещал открыть в стране украинское посольство. Об этом панамский лидер написал на своей странице в соцсети X.

«Мы собираемся укреплять братские связи с Украиной открытием посольства этой страны в Панаме», — написал он, подчеркнув, что Панама поддерживает Зеленского.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И не присутствовал на выступлении президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, выбрав личную встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым для обсуждения более актуальных международных вопросов.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее МИД РФ сделал заявление по поводу переговоров по Украине.