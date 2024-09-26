Законодатели США поддержали временный бюджет правительства

Палата представителей одобрила временный бюджет США, призванный избежать перебоев в финансировании правительства. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что документ поддержал 341 член палаты представителей, против высказались 82 законодателя.

Издание отмечает, что во временный бюджет также включили $231 млн для Секретной службы после двух покушений на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Накануне бюджетное управление Белого дома поддержало предложенный республиканцами временный бюджет.

В Белом доме также призвали к скорейшему рассмотрению проекта, чтобы избежать перебоев в финансировании правительства и так называемого шатдауна — прекращения его работы.

23 сентября республиканцы в конгрессе США внесли проект временного бюджета, чтобы избежать прекращения финансирования правительства страны.

45-страничный документ внес член палаты представителей Томас Кол. Проект предусматривает продление финансирования правительства на нынешнем уровне до 20 декабря. При этом документом предлагается в случае необходимости увеличить бюджет Секретной службы Соединенных Штатов «для выполнения операций по охране», которые в том числе связаны с грядущими президентскими выборами в стране.

Ранее сообщалось, что США в случае шатдауна могут потерять возможность оперативно помогать Украине.