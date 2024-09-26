В МИД Ирана оценили ситуацию на Ближнем Востоке

Ближневосточный регион находится на пороге полномасштабного конфликта, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Израиль должен немедленно прекратить атаки на Газу и Ливан, без этого нет гарантии мира, подчеркнул министр.

Он добавил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) должен немедленно принять меры, чтобы остановить конфликт, который ведет израильская сторона, а также способствовать прекращению огня. В ином случае в регионе может начаться полномасштабный конфликт, отметил Аракчи.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на действия Израиля в Ливане. Выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что еврейское государство осуществляет насилие, которое создает угрозу для всего региона.

Он добавил, что если ничего не сделать в отношении Израиля, то конфликт распространится на Ближний Восток, а потом и весь остальной мир.

Ранее мир призвали остановить Нетаньяху, как это сделали с Гитлером.