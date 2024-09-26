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В МИД Ирана оценили ситуацию на Ближнем Востоке

МИД Ирана: Ближний Восток находится на пороге полномасштабного конфликта

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Ближневосточный регион находится на пороге полномасштабного конфликта, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Израиль должен немедленно прекратить атаки на Газу и Ливан, без этого нет гарантии мира, подчеркнул министр.

Он добавил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) должен немедленно принять меры, чтобы остановить конфликт, который ведет израильская сторона, а также способствовать прекращению огня. В ином случае в регионе может начаться полномасштабный конфликт, отметил Аракчи.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на действия Израиля в Ливане. Выступая на неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, он отметил, что еврейское государство осуществляет насилие, которое создает угрозу для всего региона.

Он добавил, что если ничего не сделать в отношении Израиля, то конфликт распространится на Ближний Восток, а потом и весь остальной мир.

Ранее мир призвали остановить Нетаньяху, как это сделали с Гитлером.

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