Медведев прокомментировал обновление ядерной доктрины России

Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, а саму ситуацию по поводу применения такого оружия будут оценивать в зависимости от совокупности факторов. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим», — написал он.

25 сентября Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов поучаствовали в заседании постоянного совещания СБ РФ по ядерному сдерживанию, которое президент РФ провел в Кремле.

На этом заседании российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

Мероприятие продолжилось в закрытом режиме после того, как Путин обратился к участникам мероприятия с вступительным словом.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о «ядерном» совещании Путина.