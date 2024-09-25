США могут объявить о новом пакете помощи Украине в четверг

США планируют объявить о выделении военной помощи Киеву на сумму более $8 млрд 26 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, объявление о новом пакете должно произойти во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

25 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

По словам министра, Украина работает с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, Соединенными Штатами, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, потребовав от международного сообщества «принудить» Россию к миру. Политик отметил, что в настоящее время Москва якобы является единственным нарушителем устава глобальной организации и единственным «агрессором» в соответствующем конфликте.

Ранее Нидерланды запланировали направить Украине новый пакет помощи.