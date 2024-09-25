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На Генассамблее ООН подрыв «Северных потоков» назвали гостерроризмом

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» гостерроризмом

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Global Look Press

Операцию по подрыву «Северных потоков» стоит воспринимать как государственный терроризм, если к ней причастна одна страна или несколько государств. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Как отметил Сийярто, если происходит атака против критически важной инфраструктуры, затрагивающей целый континент, это должно рассматриваться как теракт. Если выяснится, что одна или несколько стран причастны к данной атаке, то это следует трактовать как государственный терроризм, заявил дипломат.

25 сентября Сийярто назвал возмутительным то, что на Западе в течение двух лет отсутствует серьезное расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее в Германии назвали стоимость операции по подрыву «Северных потоков».

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