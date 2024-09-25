Президент России Владимир Путин добился успехов в ходе специальной военной операции (СВО), в то время как НАТО проиграло. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявила экс-аналитик Пентагона и отставной подполковник ВВС США Карен Квятковски.

«Путин достиг цели, к сожалению для Байдена. Они прекрасно знают, что произошло на европейском театре военных действий. Это поражение НАТО», — сказала эксперт.

По ее словам, Североатлантический альянс истощен в экономическом и военном отношении. Вместе с тем подполковник отметила, что страны Запада столкнулись с инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

Она также выразила мнение, что они «не только разделены и разорены, но и не в состоянии просить помощи» у своих граждан.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России нет никакой альтернативы победе в специальной военной операции (СВО).

В этом же месяце он также говорил, что российская экономика позволяет продолжать спецоперацию, пока не будут достигнуты ее цели.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о первом крупном поражении НАТО.