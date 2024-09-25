Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможности мирного разрешения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, сообщает РИА Новости.

«Мир на Украине возможен с помощью следования Уставу ООН и международного права», – сказал генсек.

Он также отметил, что необходимо «вносить вклад в успех» Совбеза всемирной организации, «а не в его упадок».

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), что Запад дал указание Украине отказаться от достигнутых весной 2022 года договоренностей по урегулированию украинского конфликта ради нанесения России поражения.

Он в рамках пленарного заседания ВЭФ также сказал, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров по Украине, однако этот процесс должен происходить не на основе «эфемерных требований» Киева.

Ранее Путин предупредил, что будет в случае отказа Запада и Украины от российских условий мира.