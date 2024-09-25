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Лавров встретился с главой МИД Индии

Лавров проводит встречу с главой МИД Индии полях мероприятий по линии ГА ООН

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МИД РФ

Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу на полях мероприятий по линии Генассамблеи ООН в столице США. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча проходит за закрытыми дверями.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН собралась на очередную 79-ю сессию. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

25 сентября Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи, которая состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кроме того, министры иностранных дел коснулись мер по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, а также по другим вопросам региональной повестки.

Ранее Индия разрешила бессрочные поставки в страну одного российского продукта.

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