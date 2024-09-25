Путин рассказал о стремлении России не допустить распространения ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил о стремлении России не допустить распространения ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал на заседании постоянного совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядерному сдерживанию, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда в высшей степени ответственно подходили к таким вопросам, хорошо осознавая, какой колоссальной силой обладает это оружие, стремились укрепить международно-правовую базу глобальной стабильности, не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов», — сказал глава государства.

Он также отметил, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется. По словам Путина, Россия обязана это учитывать, в том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для страны и ее союзников.

На этом заседании российский лидер предложил добавить ряд уточнений в ядерную доктрину РФ.

Он также заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением.

Кроме того, в ходе этого же заседания президент подчеркнул, что достоверные сведения о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлекут за собой ядерный ответ.

Ранее на Западе предупредили об угрозе использования мощнейшего ядерного оружия.