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В США начали расследование по визиту Зеленского в Пенсильванию

Конгресс США открыл расследование по визиту Зеленского в Пенсильванию

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J. Scott Applewhite/AP

Комитет по надзору конгресса США заявил об открытии расследования по расходованию средств налогоплательщиков на визит Владимира Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильванию. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе указано, что председатель Джеймс Комер начал расследование в отношении президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для приезда Зеленского в Пенсильванию. Американскую администрацию могут признать виновной в превышении полномочий и неправомочном расходовании средств.

25 сентября стало известно, что поездка Владимира Зеленского в США выглядит как «ожидаемое и очевидное фиаско». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он выразил уверенность, что подготовленный главой государства «план победы» не подходит Вашингтону. По словам парламентария, у американских властей нет времени и сил на реализацию «таинственных хотелок» Зеленского.

Ранее «план победы» Зеленского назвали путем к новой мировой войне.

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