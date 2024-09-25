Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: госполитику ядерного сдерживания нужно адаптировать

Путин призвал адаптировать ядерное сдерживание к нынешним реалиям

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Государственную политику ядерного сдерживания РФ необходимо адаптировать к нынешним реалиям. Об этом в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сказал президент России Владимир Путин.

«Соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям», — заявил глава государства.

По мнению российского лидера, ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан. Также Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия.

Сценарии, при которых Москва в теории может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Так, это возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения или агрессии с применением обычных вооружений, угрожающих при этом существованию самого государства.

Ранее Путин назвал основание для ядерного ответа России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами