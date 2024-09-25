Путин: госполитику ядерного сдерживания нужно адаптировать

Государственную политику ядерного сдерживания РФ необходимо адаптировать к нынешним реалиям. Об этом в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию сказал президент России Владимир Путин.

«Соответственно адаптировать положение документа стратегического планирования к нынешним реалиям», — заявил глава государства.

По мнению российского лидера, ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан. Также Путин назвал страну, которую Россия будет готова защищать при помощи ядерного оружия.

Сценарии, при которых Москва в теории может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Так, это возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения или агрессии с применением обычных вооружений, угрожающих при этом существованию самого государства.

Ранее Путин назвал основание для ядерного ответа России.