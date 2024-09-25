Путин счел ядерную триаду важнейшей гарантией безопасности

Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности государства и граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, передает РИА Новости.

Российский лидер обратил внимание, что ядерная триада — это инструмент поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

25 сентября Путин назвал заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию плановым. В ходе заседания глава государства сделал заявление, что основанием для ядерного ответа России будет угроза ее суверенитету и обычным оружием.

25 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России по ядерному сдерживанию. По его словам, будет выступление российского лидера, остальное будет с грифом «совершенно секретно».

Ранее Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием.