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На заседании Совбеза обсудят обновление политики России в ядерном сдерживании

Путин предложил обсудить обновление политики РФ в ядерном сдерживании

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин предложил вынести на обсуждение обновление основ государственной политики России в области ядерного сдерживания на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию. Об этом сообщает ТАСС.

«В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ госполитики в области ядерного сдерживания», — сказал Путин во время совещания Совбеза по ядерному сдерживанию.

По словам президента, наряду с военной доктриной это документ, в котором официально определяется и детализируется ядерная стратегия страны.

Также глава государства предложил внести уточнения в определениях условий применения Россией ядерного оружия.

Сценарии, при которых Москва в теории может применить ядерное оружие, изложены в военной доктрине и в «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Так, это возможно в случае агрессии против РФ или ее союзников с применением оружия массового уничтожения или агрессии с применением обычных вооружений, угрожающих при этом существованию самого государства.

Ранее Путин назвал основание для ядерного ответа России.

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