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Путин назвал основание для ядерного ответа России

Путин: основанием для ядерного ответа будет угроза суверенитету России

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Основанием для ядерного ответа России будет угроза ее суверенитету и обычным оружием. Об этом российский президент Владимир Путин заявил на заседании постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, сообщает ТАСС.

По его словам, Российская Федерация оставляет за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии против РФ и Белоруссии в том числе, если противник, применяя обычное оружие, «создает критическую угрозу нашему суверенитету».

В июне Путин заявил, что РФ не бряцает ядерным оружием. По его словам, Россия никогда не начинала риторику ядерной эскалации.

В том же месяце Путин призвал не доводить Российскую Федерацию до применения ядерного оружия. Он отметил, что Россия «применит все имеющиеся у нее средства, если безопасности страны будут угрожать».

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.

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