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Захарова сочла ложью предложения Запада о переговорах по Украине

Захарова: предложения Запада о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Предложения Запада и президента Украины Владимира Зеленского о «переговорах» являются мифотворчеством и ложью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала »Россия 1».

«Просто не надо называть переговорами то, что является на самом деле мифом», — отметила дипломат.

Она назвала подобные предложения «очередным витком обмана» и «западней». По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, то, что предлагается «никакими переговорами не является».

Захарова обратила внимание, что Запад, с одной стороны, развивает тему мирных переговоров по Украине, а с другой стороны, «подзуживает к бойне», которую Украина ведет против своих же граждан.

Украина и ее западные партнеры не смогут «принудить» Россию к миру. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами 25 сентября заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Путин высказался о готовности Москвы к переговорам с Киевом.

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