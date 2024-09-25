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В МИД предупредили, что США ввяжутся в войну после разрешения ВСУ бить вглубь РФ

Вершинин: США станут участниками военных действий, дав Киеву добро бить вглубь России

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Максим Богодвид/РИА Новости

Американские власти станут прямыми участниками военных действий против России на стороне Украины, если дадут согласие на нанесение ВСУ ударов вглубь территории РФ. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин на полях проходящей в Нью-Йорке недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы уже неоднократно давали оценку такому сценарию», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что США и их союзники станут в этом случае «прямыми участниками военных действий» против России, которая является ядерной державой.

11 сентября стало известно, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Украины о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

25 сентября администрация президента США Джо Байдена снова заявила, что рассматривает возможность того, чтобы поддержать удары по объектам на территории России, но не американским оружием. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

Ранее Нидерланды запретили Киеву наносить удары по гражданским объектам РФ истребителями F-16.

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