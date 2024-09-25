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Китай призвал к скорейшей деэскалации украинского конфликта

МИД Китая: необходимо работать над деэскалацией украинского конфликта

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Mark Schiefelbein/AP

Китай призывает работать над скорейшей деэскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на встрече глав МИД стран G20 на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом передает ТАСС.

«Необходимо работать над скорейшей деэскалацией и созданием условий для переговоров о мире», — отметил Ван И.

По его словам, КНР поддерживает принцип «недопустимости эскалации конфликта». Он обратил внимание на то, что недопустимы провокации какой-либо из сторон в украинском кризисе и расширение боевых действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН уже обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. В сообщении МИД РФ говорится, что состоялся «обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности».

В июле Лавров заявил о неизменности позиции КНР по Украине. Такой вывод он сделал после визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Пекин.

Ранее на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине.

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