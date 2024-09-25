Китай призвал к скорейшей деэскалации украинского конфликта

Китай призывает работать над скорейшей деэскалацией украинского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на встрече глав МИД стран G20 на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом передает ТАСС.

«Необходимо работать над скорейшей деэскалацией и созданием условий для переговоров о мире», — отметил Ван И.

По его словам, КНР поддерживает принцип «недопустимости эскалации конфликта». Он обратил внимание на то, что недопустимы провокации какой-либо из сторон в украинском кризисе и расширение боевых действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН уже обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. В сообщении МИД РФ говорится, что состоялся «обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности».

В июле Лавров заявил о неизменности позиции КНР по Украине. Такой вывод он сделал после визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Пекин.

Ранее на Западе назвали варианты завершения конфликта на Украине.