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Совбез России проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время

Кремль: заседание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время

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Телеграм-канал Кремль. Новости

В ближайшее время начнется заседание постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав фото с его участниками.

Отмечается, что участники заседания, которое пройдет в Кремле, уже собрались.

25 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с постоянными членами Совбеза России по ядерному сдерживанию. По его словам, будет выступление российского лидера. «Остальное по понятным причинам будет с грифом «совершенно секретно», добавил представитель Кремля.

1 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.

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