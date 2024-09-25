Совбез России проведет заседание по ядерному сдерживанию в ближайшее время

В ближайшее время начнется заседание постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля, опубликовав фото с его участниками.

Отмечается, что участники заседания, которое пройдет в Кремле, уже собрались.

25 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с постоянными членами Совбеза России по ядерному сдерживанию. По его словам, будет выступление российского лидера. «Остальное по понятным причинам будет с грифом «совершенно секретно», добавил представитель Кремля.

1 сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи со специальной военной операцией (СВО).

Ранее Володин заявил, что действия Европарламента ведут к мировой ядерной войне.