Лавров обсудил с Ван И урегулирование украинского кризиса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи, которая состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по тематике глобальной и евразийской безопасности», — отметили в сообщении.

Кроме того, министры обсудили меры по противодействию Западу по нагнетанию им ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вокруг Тайваня, а также по другим вопросам региональной повестки.

Лавров и Ван И сочли неприемлемым введение странами Запада нелегитимных санкций в обход резолюций Совета Безопасности ООН.

В конце июля Лавров заявил о неизменности позиции Китая по Украине. Такой вывод глава ведомства сделал после визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Пекин.

Ранее Путин высказался о готовности Москвы к переговорам с Киевом.