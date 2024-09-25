Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ответила главе внешнеполитического ведомства Польши Радославу Сикорскому, который назвал спорным вопрос о членстве РФ в Совете Безопасности ООН. Пост с соответствующим содержанием появился в ее личном Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что Украина в попытке получить место в СБ ООН активно призывала исключить РФ из данной структуры. Но, по мнению Захаровой, при таком развитии событий Польша бы одной из первых ощутила на себе негативные последствия.

«Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то <...> поляки получат на ооновской площадке первыми — получат от необандеровцев бесконечную «волынскую резню», — написала представитель МИД РФ.

Также она добавила, что с другой стороны Польша имеет дело с «наводненным англосаксонскими агентами» Европейским союзом (ЕС). Эти люди, являясь официальными лицами суверенных стран, часто принимают решения, не отвечающие интересам собственных граждан.

При этом Захарова напомнила, что в 2014 году у Сикорского был момент «редкого прозрения». В июне того года польский министр жестко раскритиковал зависимость Варшавы от Вашингтона, заявив о «дешевой национальной гордости и низкой самооценке» у жителей республики.

«Но с тех пор таких откровений Сикорский больше не позволял, зато глупости озвучивает теперь просто в товарных количествах», — резюмировала дипломат.

25 сентября глава внешнеполитического ведомства Польши усомнился в праве РФ на постоянное членство в СБ ООН. Он выразил уверенность, что передача места Советского Союза в структуре его стране-преемнице — это повод для дискуссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался об «искусственном форсировании» реформы СБ ООН.