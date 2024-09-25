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Экс-мэру Сочи грозит до десяти лет тюрьмы

Бывшему мэру Сочи Копайгородскому грозит до десяти лет колонии

Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому грозит до десяти лет тюрьмы по делу о крупной растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Мещанского суда Москвы, ему вменяется часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации («Присвоение или растрата»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. В данный момент суд рассматривает ходатайство о заключении бывшего мэра под стражу.

Как ранее заявлял источник РИА Новости, Копайгородского задержали в Луганской народной республике (ЛНР), куда он недавно отправился для участия в специальной военной операции.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. До этого он был вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае текущего года в связи с переходом на новое место работы.

25 сентября стало известно, что в ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на СВО. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки бывшего главы города задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газете.Ru».

Ранее в Свердловской области задержали мэра одного из городов.

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