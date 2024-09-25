В офисе Зеленского посетовали, что Киев вынужден «с боем выбивать» помощь у Запада

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что его стране приходится каждый раз «с боем выбивать» помощь у западных союзников. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Эту [помощь] нужно выбивать с боем, то есть это тяжкие переговоры, тяжкие разъяснения. Это абсолютно, я бы даже сказал, психоаналитическая работа с людьми, которые привыкли к тому, чтобы не принимать решения, к сожалению», — заявил Подоляк.

Он пояснил, что имеет в виду политическую элиту, а не кого-то конкретно.

Советник также высказал мнение, что Киеву предоставят «все ресурсы», которые ему необходимы.

25 сентября глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что его страна более чем на 80% зависит от военной помощи западных партнеров.

По словам министра, Украина работает с Европейским союзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Великобританией, Францией, Германией, США, а также десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме.

Ранее Зеленский упрекнул Запад в том, что он не давал всего, что просил Киев.