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В России остановили процесс усыновления иностранцами детей

Кузнецова: процесс усыновления иностранцами детей из РФ остановили в 2024 году

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Владимир Песня/РИА Новости

Количество усыновляемых иностранцами детей из России в последние годы сокращалось, в 2024 году процесс усыновления полностью остановили. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова на пленарном заседании ГД, ее слова передает РИА Новости.

«За семь лет иностранцы усыновили 699 российских детей, в 2018-2019 годы — 529 детей, в 2020-2022 годах — 164 ребенка, в 2023 году было усыновлено шесть детей, в 2024 году этот процесс полностью остановлен», — сказала она.

По данным Кузнецовой, больше всего российских детей усыновили итальянцы – 67%, испанцы усыновили 8%, граждане Франции, Аргентины и Германии – по 7% и 5%.

Она уточнила, что с 2023 года закрылись все представительства иностранных органов НКО в сфере усыновления в РФ.

25 сентября Госдума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет усыновления детей гражданами тех стран, где разрешено менять пол путем медицинского вмешательства или в результате внесения изменений в удостоверяющие личность документы.

Ранее мигрантов поймали на усыновлении детей из неблагополучных семей ради легализации в РФ.

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