Путин сообщил о приближении доли рубля во внешних расчетах к 40%

Доля расчетов в рублях за российский экспорт приближается к 40%, в то время как доля валют Запада в этих операциях сокращается, РФ продолжает работу в этом направлении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По его словам, в 2023 году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась в два раза.

«Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что с 2021 по 2023 год доля отечественной валюты в расчетах за экспорт выросла почти в три раза — до 39%. Доля расчетов в рублях за импорт выросла на 2% — до 30%.

5 сентября Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что порядка 65% всех расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах. Президент также указал на большое количество заявок на вступление или сотрудничество с альянсом. По его словам, интерес проявляют более 30 государств.

Ранее стало известно о присоединении к банку БРИКС нового члена.