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Стало известно, какие соглашения Литва денонсирует с Россией и Белоруссией

Литва денонсирует соглашения о таможенном сотрудничестве с РФ и Белоруссией

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Литва денонсирует соглашения о таможенном сотрудничестве с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает белорусское агентство БелТа.

«Правительство одобрило инициативу минфина о расторжении договоров. Сейчас литовская сторона должна направить ноты по дипломатическим каналам. После их получения срок соглашений истечет через полгода», — говорится в публикации.

По данным минфина Литвы, с конца февраля 2022 года литовская таможня отказывается от сотрудничества, а также не обменивается информацией с таможенными службами России и Белоруссии.

Соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенной деятельности было подписано между Москвой и Вильнюсом в феврале 1995 года. В свою очередь соглашение с Белоруссией о сотрудничестве с Литвой в борьбе с нарушениями в сфере таможенного законодательства было подписано в июле 1996 года в Вильнюсе.

До этого стало известно, что страны Балтии собираются покинуть единую энергетическую систему с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ) в феврале 2025 года.

Ранее Литва приостанавливала пропуск транспорта через КПП на границе с Белоруссией.

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