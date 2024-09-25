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Германия выдаст ордера на арест по взрывам на «Северных потоках»

Кабмин ФРГ к годовщине теракта на «Северных потоках» сообщил об ордерах на арест

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Германия выдаст ордера на арест в рамках расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Хебештрайт назвал выдачу ордеров обычным делом в конституционном государства, затем состоится судебный процесс, а в конце процесса будет внесен приговор.

Представитель кабмина напомнил, что расследование по «Северным потокам» находится в ведении генеральной прокуратуры Германии.

По данным РИА Новости, до этого была информация только об одном ордере — на гражданина Украины Владимира Журавлева, который успел покинуть Германию, а затем и территорию Европейского союза, выехав из Польши.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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