Германия выдаст ордера на арест по взрывам на «Северных потоках»

Германия выдаст ордера на арест в рамках расследования взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Хебештрайт назвал выдачу ордеров обычным делом в конституционном государства, затем состоится судебный процесс, а в конце процесса будет внесен приговор.

Представитель кабмина напомнил, что расследование по «Северным потокам» находится в ведении генеральной прокуратуры Германии.

По данным РИА Новости, до этого была информация только об одном ордере — на гражданина Украины Владимира Журавлева, который успел покинуть Германию, а затем и территорию Европейского союза, выехав из Польши.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».