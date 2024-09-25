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Байден в последний момент отказался принимать премьера Грузии

Администрация Байдена отменила приглашение премьера Грузии Кобахидзе на прием

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Joshua Roberts/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в последний момент был исключен из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает издание Georgian Times.

Традиционная встреча глав государств и делегаций с американским лидером проходит в Белом доме во время недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Делегация Грузии во главе с Кобахидзе была в списке приглашенных. В итоге их визит отменили по инициативе Соединенных Штатов в связи с риторикой правительства Грузии в последнее время.

«Действия и заявления грузинского правительства говорят о шокирующем неуважении к демократии и воле народа Грузии», — сказали в Белом доме.

Представитель администрации президента США пояснил, что решение правящей партии «Грузинская мечта» запретить оппозиционные партии стало одним из последних поводов исключения премьера Грузии из списка приглашенных.

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.

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