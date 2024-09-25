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Администрация США отказалась принимать премьер-министра Грузии

Президент США Байден отказался встречаться с премьером Грузии Кобахидзе

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KobakhidzeOfficial/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

В администрации США отклонили приглашение на прием премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по случаю Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», Вашингтон объяснил такое решение тем, что Тбилиси якобы отступает от демократии.

«Сначала направили приглашение, а потом отозвали. Это оскорбительно для самой Америки и народа этой страны, наши стратегические партнеры могли бы у нас хотя бы гостеприимству научиться», — сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что такое поведение США «очень несерьезно».

Мэр Тбилиси Каха Каладзе до этого говорил, что высокопоставленные американские чиновники участвуют в выборах в Грузии вместо оппозиции. По его словам, вмешательство в избирательную кампанию со стороны иностранных сил категорически неприемлемо.

Ранее в Грузии заявили, что страна ищет партнеров, а не опекунов.

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