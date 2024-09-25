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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в Нью-Йорке

Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу при участии Блинкена

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РИА Новости

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу при участии госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил агентству Trend начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, встреча состоится по инициативе Блинкена 26 сентября.

Предыдущая встреча Байрамова и Мирзоняна прошла 10 июля в Вашингтоне на полях саммита, посвященного 75-летию НАТО. Тогда стороны договорились продолжить работу над мирным соглашением, которое необходимо подписать по итогам конфликта в Нагорном Карабахе.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

В октябре в швейцарской Женеве состоится встреча спикеров парламентов Армении и Азербайджана Алена Симоняна и Сахиба Гафарова. Они также обсудят вопрос мирного урегулирования между странами.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.

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