Раскрыты причины отказа Трампа от встречи с Зеленским в Нью-Йорке

Отказ кандидата в президенты США Дональда Трампа от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским был вполне ожидаемым с учетом оскорблений, которые тот себе позволял, считает американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. У американского политика сейчас мало времени и много более важных дел, чем встреча с «не совсем легитимным клоуном», заявил он в беседе с RT.

«С чего он должен встречаться с человеком, который неоднократно его персонально оскорблял и высказывался о нем крайне, так скажем, нелицеприятно? Он неоднократно говорил, что с приходом Трампа будут проблемы для его режима на Украине. Так что здесь ничего такого странного нет», — объяснил эксперт.

Сейчас у кандидата в президенты США интенсивный график, в режиме которого он вынужден отказываться от многих важных мероприятий, поэтому ожидать, что он согласится на встречу с «каким-то непонятным» гостем, было бы странно, считает американист.

При том в случае переизбрания Трамп вряд ли значительно изменит риторику Штатов в отношении Украины и также будет предоставлять ей помощь, считает эксперт. Просто делаться это будет без «политической шумихи» и не в таком большом масштабе, как сейчас. В целом политика поддержки Киева продолжится с любым президентом США, так как основной силой внутри страны остается русофобская, заключил Ордуханян.

Напомним, сегодня стало известно, что Трамп не будет встречаться с Зеленским во время его визита на Генассамблею ООН. Подчеркивается, что президент страны планировал встретиться с республиканцем, однако это так и не было запланировано.

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине.