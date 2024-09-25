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Иранский журналист прокомментировал заявление Пезешкиана об Украине

Журналист Муаззин: Пезешкиан ведет тонкую дипломатическую стратегию

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иранский журналист Хаял Муаззин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Исламской республики Масуда Пезешкиана о том, что Тегеран никогда не одобрял боевые действия на Украине. По словам обозревателя, подобные заявления «могут показаться на первый взгляд разноречивыми, но их следует рассматривать как часть тонкой дипломатической стратегии Ирана в контексте глобальных и региональных вызовов».

«Стоит напомнить, что Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в прошлом отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором гарантировал, что никакие внешние силы не смогут повлиять на тесные связи между Москвой и Тегераном», — сказал Муаззин.

Заявление о том, что Иран никогда не одобрял военную операцию России на Украине Пезешкиян сделал с трибуны ООН накануне. Он также выразил готовность к диалогу с Западом и отверг обвинения в том, что Тегеран поставил в РФ свои баллистические ракеты. В Кремле пообещали, что «продолжат разъяснять» свою позицию «нашим иранским друзьям». По мнению экспертов, сменой риторики Пезешкиан просто пытается «спасти свою страну».

Как отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, к публичным оценкам руководства Ирана следует относиться с пониманием.

Ранее стало известно, что президент Ирана проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на саммите БРИКС.

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