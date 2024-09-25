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В Кремле призвали граждан РФ покинуть Ливан

Песков: РФ рекомендует гражданам как можно скорее уехать из Ливана

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Hassan Hankir/Reuters

Гражданам РФ, которые в настоящее время находятся в Ливане, стоит покинуть территорию этой страны в целях безопасности. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что сейчас в ближневосточной республике находятся более трех тыс. граждан РФ. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что соответствующая информация поступает от посольства Москвы в Бейруте и российских консульских учреждений.

«Мы оперируем теми же цифрами, что и оперирует наше министерство иностранных дел. Безусловно, сейчас предпринимаются все меры с тем, чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно скорее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок», — сказал Песков.

Он добавил, что гражданам РФ следует уехать из Ливана ради собственной безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 17 и 18 сентября на территории Ливана одновременно детонировали рации и пейджеры. Журналисты выяснили, что данными средствами связи пользовались члены движения «Хезболла». При этом в Бейруте произошедшее связали с действиями израильских спецслужб.

19 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить массированные удары по Ливану. Спустя четыре дня еврейское государство объявило о начале «упреждающей наступательной операции», целью которой является уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы».

Ранее в Совете Безопасности ООН анонсировали заседание по текущей ситуации в Ливане.

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