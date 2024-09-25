Песков оценил слова Зеленского о «принуждении» России к миру

Украина и ее западные партнеры не смогут «принудить» Россию к миру. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал фатальной ошибкой позицию некоторых держав, основанную на попытках силой заставить Москву договориться о мире с Киевом.

«Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач специальной военной операции», — подчеркнул представитель главы государства.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН, потребовав от международного сообщества «принудить» Россию к миру. Политик отметил, что в настоящее время Москва якобы является единственным нарушителем устава глобальной организации и единственным «агрессором» в соответствующем конфликте.

В связи с этим обычных переговоров между Украиной и Россией будет недостаточно, выразил уверенность глава государства. Как сказал Зеленский, Москва совершает «международное преступление», из-за чего просто взять и прекратить боевые действия не получится.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал не ждать поражения России в конфликте с Украиной.