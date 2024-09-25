В Кремле прокомментировали информацию о сокращении образовательных программ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что дискуссия о сокращении программы образования в России является оправданной.

На вопрос журналиста, ознакомлен ли президент РФ Владимир Путин с предложением помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского по сокращению продолжительности образования, Песков отметил, что дискуссия пока носит экспертный характер.

«Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса, доводы за и против. Но дискуссия оправданная. Времена меняются, образовательные технологии меняются, кадровые потребности меняются. Должна подстраиваться и система образования», — поделился Песков.

До этого Мединский заявил, что в будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования. Также Мединский считает, что в 19 лет необходимо уже знать, по какой стезе пойти дальше, а не тратить время на выбор.

Ранее в ГД заявили, что сокращение времени снизит качество образования.