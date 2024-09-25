Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали информацию о сокращении образовательных программ

Песков: дискуссия об уплотнении программы образования является оправданной

close
Shutterstock

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что дискуссия о сокращении программы образования в России является оправданной.

На вопрос журналиста, ознакомлен ли президент РФ Владимир Путин с предложением помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского по сокращению продолжительности образования, Песков отметил, что дискуссия пока носит экспертный характер.

«Существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса, доводы за и против. Но дискуссия оправданная. Времена меняются, образовательные технологии меняются, кадровые потребности меняются. Должна подстраиваться и система образования», — поделился Песков.

До этого Мединский заявил, что в будущем продолжительность образования в России должна быть сокращена, это коснется как школьного и среднего специального, так и высшего образования. Также Мединский считает, что в 19 лет необходимо уже знать, по какой стезе пойти дальше, а не тратить время на выбор.

Ранее в ГД заявили, что сокращение времени снизит качество образования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами