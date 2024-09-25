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Политик объяснил, что общего между «планом победы» Зеленского и небесной сотней

Политик Царев: план победы Зеленского является лишь красивой оберткой

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политик, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского, с которым он отправился в Вашингтон. Эксперт обратил внимание на «иезуитскую терминологию», которую использует Запад.

«Важно правильно назвать яхту — помните, как в том мультике. Заметьте, как они всегда на Западе четко подбирают термины. Небесная сотня — так назвали боевиков на Евромайдане. Европейский фонд мира, из которого покупается оружие, чтобы продолжалась война. Мирный план Зеленского — из того же разряда», — отметил Царев.

По его мнению, «план победы» Зеленского — капкан для США. Де-факто Киев ставит Вашингтон в невыгодное положение: либо Белый дом обвинят в нежелании помогать Украине, либо плотнее вовлекут в боевые действия, пояснил политик.

Сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее Трамп заявил, что США «застряли» в конфликте на Украине.

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