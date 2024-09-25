Царев: «план победы» Зеленского — капкан для США

«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского — капкан для США. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, де-факто Киев ставит Вашингтон в невыгодное положение: либо Белый дом обвинят в нежелании помогать Украине, либо плотнее вовлекут в боевые действия.

«Если смотреть в саму суть, то Зеленский, приехав сейчас в Соединенные Штаты, оказался в беспроигрышной для себя ситуации. Допустим, ему отказывают. Тогда он возвращается на Украину и говорит: смотрите, мы, дескать, могли выиграть эту войну, все было в наших руках, но Байден нас кинул, поэтому я, мол, не виноват», — пояснил Царев.

В случае, если «план победы» одобрят, Запад может оказаться глубоко втянут в конфликт на Украине. Причем настолько, что будет неважно, кто станет президентом США после Джо Байдена, добавил политик.

Сообщалось, что так называемый «план победы», который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее политолог назвал «большим шоу» визит Зеленского в США.