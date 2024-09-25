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Участник программы «Время героев» Чинцов стал главой думы Нижнего Новгорода

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода

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Телеграм-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Участник программы «Время героев» Евгений Чинцов стал главой городской думы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба программы.

«Такое решение сегодня было принято депутатами на первом заседании городской Думы», — говорится в сообщении.

В своей речи после избрания Чинцов отметил, что «это большая ответственность», и указал на то, что «не мало еще предстоит».

«Мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода, чтобы жизнь здесь стала еще удобнее и комфортнее для людей», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что другие участники программы «Время героев» — Заур Гурциев и Игорь Юргин — заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии. Гурциев стал первым замглавы Ставрополя, Юргин — исполняющим обязанности министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии.

Еще один участник программы «Время героев» — Владимир Сайбель — был назначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

Ранее участника проекта «Время героев» назначили сенатором от Курской области.

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