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Захарова выразила надежду, что не встретит Зеленского в Нью-Йорке

Захарова понадеялась не встретиться с Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что избежит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Ее слова передает радио Sputnik.

В ответ на вопрос, что она будет делать, если встретит Зеленского, Захарова понадеялась, что «Бог милует».

До этого Захарова говорила, что выдача США виз с ограничениями передвижения журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отражает ущемление свободы слова Вашингтоном. По ее словам, данная ситуация — очередное ограничение, которое демонстрируют США в отношении свободы слова и безопасности журналистов.

25 сентября глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН. Его выступление на мероприятии запланировано на 28 сентября.

Ранее Байден последний раз выступил с трибуны ГА ООН.

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