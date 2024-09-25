Лавров выступил против «искусственного форсирования» реформы Совбеза ООН

Несколько стран стремятся искусственно форсировать реформу Совета Безопасности ООН, однако Китай и Россия не позволят превратить этот процесс в «опасные игры». Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН 25 сентября. Его выступление на мероприятии запланировано на 28 сентября.

Министр отметил, что для реализации реформ Совбеза ООН потребуется одобрение двух третей стран — членов организации. По словам Лаврова, если эти «уважаемые страны» все же согласятся на изменения, то они «будут маргинализированы в этой реформе», и для них легитимность Совета Безопасности упадет, а не укрепится.

Китай полностью разделяет позицию Российской Федерации, обе страны добиваются общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН, добавил дипломат.

По мнению Лаврова, спешить в этом вопросе нельзя, поскольку вопрос реформирования Совбеза ООН вызывает столкновение национальных интересов.

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