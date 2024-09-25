В МИД РФ прокомментировали выдачу российским журналистам спецвиз США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача США виз с ограничениями передвижения журналистам пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова отражает ущемление свободы слова Вашингтоном. Своим мнением дипломат поделилась в эфире радио «Спутник».

По словам Захаровой, данная ситуация — очередное ограничение, которое демонстрируют США в отношении свободы слова и безопасности журналистов.

«То есть элемент, который является именно демонстративным с их точки зрения. Он не имеет отношения ни к безопасности Соединенных Штатов Америки, ни к миграционной политике», — отметила дипломат.

Как сообщало агентство РИА Новости, журналисты, сопровождающие Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, получили визы США с ограничениями на передвижения. Они дают возможность находиться лишь в пределах радиуса 25 миль (около 40 км) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии ГА ООН 25 сентября. Его выступление на мероприятии запланировано на 28 сентября.

Ранее Байден последний раз выступил с трибуны ГА ООН.