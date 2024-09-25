Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Расстояние от Москвы до Нью-Йорка правительственный борт преодолел за 12 часов. Самолет следовал по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов.

Выступление Лаврова на Генассамблее запланировано на 28 сентября. Известно, что глава российского МИД проведет множество двусторонних встреч.

10 сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. В Кремле отмечали, что президент РФ Владимир Путин ежедневно контактирует с министром перед поездкой делегации в ООН.

Ранее Лавров рассказал, как закончится конфликт на Украине.