В США заявили о работе Зеленского на предвыборную кампанию Харрис

Штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис использует украинского лидера Владимира Зеленского, как часть предвыборной кампании, что ослабляет поддержку Украины в Штатах. Об этом пишет издание National Review.

«Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании,... даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев», — отмечают авторы.

Авторы уверены, что появление Зеленского на политическом фронте США говорит о том, что судьба Украины «не так уж и важна» для американцев.

Недавно политолог-американист Малек Дудаков назвал отличие позиций кандидатов на пост президента США Дональда Трампа и Камалы Харрис по конфликту на Украине. Он уверен, что Трамп сможет предложить России приемлемые условия по нормализации отношений, если он придет к власти.

В то же время Харрис будет проводить политику более атлантистского толка, хотя и попытается переложить большую часть поддержки Украины на европейцев, уверен политолог.

Ранее экс-советник Кучмы рассказал о разладе между Харрис и Зеленским.