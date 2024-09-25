В Венгрии высказались против разрешения Киеву бить вглубь РФ

Венгрия не поддерживает возможное разрешение Киеву бить вглубь России, это повысит риски эскалации. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Мы обеспокоены мерами, которые могут привести к эскалации. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него», — рассказал он.

По его словам, Венгрия не хочет поддерживать эскалацию конфликта. Сийярто также добавил, что его страна находится недалеко от России, в отличие от тех, кто разжигает конфликт.

Незадолго до этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сохраняют запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России.

24 сентября стало известно, что украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами.

Ранее в Дании призвали снять ограничения на удары ВСУ вглубь России.