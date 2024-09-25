Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии высказались против разрешения Киеву бить вглубь РФ

Сийярто: Венгрия против разрешения Киеву бить вглубь РФ

close
Global Look Press

Венгрия не поддерживает возможное разрешение Киеву бить вглубь России, это повысит риски эскалации. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Мы обеспокоены мерами, которые могут привести к эскалации. Если какой-либо шаг увеличивает риск эскалации, мы против него», — рассказал он.

По его словам, Венгрия не хочет поддерживать эскалацию конфликта. Сийярто также добавил, что его страна находится недалеко от России, в отличие от тех, кто разжигает конфликт.

Незадолго до этого координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сохраняют запрет на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России.

24 сентября стало известно, что украинские политики не смогли убедить США снять ограничения на удары по России западными дальнобойными ракетами.

Ранее в Дании призвали снять ограничения на удары ВСУ вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами