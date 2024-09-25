Небензя рассказал об отношении РФ к внутренней политике Зеленского

Россия надеется, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет до конца уничтожить свою страну и ее народ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Постпред отметил, что украинский лидер уже близок к тому, чтобы «толкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы».

«Для этого ему следует как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобному», — сказал Небензя.

Также постоянный представитель России заявил, что Зеленский готов столкнуть мир в пучину третьей мировой войны, чтобы остаться у власти. По его словам, при нынешней власти Украина стала «диктатурой одного человека».

Незадолго до этого Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности ООН стало концертной площадкой для президента Украины. Во время своего выступления российский дипломат отметил процедурные нарушения, допущенные ради выступления Зеленского.

Ранее постпред РФ при ООН назвал условия для окончания конфликта на Украине.