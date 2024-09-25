Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя назвал условие, при котором конфликт на Украине не может быть завершен. Об этом сообщает ТАСС.

«Справедливое и устойчивое урегулирование украинского кризиса невозможно без устранения его первопричины, в первую очередь устранения нарушений прав русскоязычного населения», — сказал постпред.

Также Небензя заявил, что Россия всегда уважительно относилась к народу Украины. Российское правительство считает его братским. Однако, по словам постпреда, нынешние украинские власти начали губить страну, из-за чего РФ хочет спасти народ.

В июне помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что население Украины в большинстве своем русское, однако правительство страны по указке Запада пытается подавить эти родственные связи, отправляя людей на бойню. По его словам, в Киеве находятся неонацистские власти, которые «особо отличились в извращении истории».

Ранее Зеленского обвинили в готовности развязать третью мировую войну.